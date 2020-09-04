Френсіс Коппола випустить оновлену версію "Хрещеного батька-3" з альтернативною кінцівкою

Режисер змінив початок і фінал стрічки, а також покращив зображення і звук.

Фото: Paramount

Режисер Френсіс Форд Коппола випустить оновлену частину стрічки “Хрещений батько-3” з альтернативною кінцівкою.

Прем’єра планується до 30 грудня - ювілею фільму, пише Vanity Fair з посиланням на заяву кіностудії Paramount.

Стрічка отримала назву “Хрещений батько Маріо П’юзо, Кода: смерть Майкла Корлеоне”. Спочатку вона вийде в обмеженому доступі, а згодом її планують розповсюджувати на цифрових і фізичних носіях.

“Для цієї версії фіналу (трилогії. - Ред.) я створив нові початок і кінець, а також змінив деякі сцени, кадри та музикальні репліки. Із цими змінами та відновленими кадрами і звуком для мене це є більш слушним завершенням “Хрещеного батька” і “Хрещеного батька: Частина II”, - зазначив режисер.

Фото: ivi Френсіс Коппола

Він також повідомив, що оновлена версія "виправдається" за акторську гру його доньки Софії, яка знімалася в стрічці.

Підсумкова частина саги про мафіозі Дона Корлеоне була випущена в грудні 1990 року. У головних ролях зіграли Аль Пачіно, Даян Кітон, Енді Гарсіа. Також там знімалася донька режисера Софія Коппола. Після цього вона отримала дві “антипремії” - “Золоту малину” в номінаціях "Найгірша акторка" і “Найгірша нова зірка”.

Втім сама стрічка отримала по сім номінацій “Оскар” і “Золотий глобус”.