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Маріїнський палац з 4 вересня відкривають для екскурсій

Екскурсія триватиме 45 хвилин і коштуватиме 150 грн, для пільгових категорій громадян - 75 грн.

Маріїнський палац з 4 вересня відкривають для екскурсій
Маріїнський палац
Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Церемоніальна резиденція президента в Маріїнському палаці в центрі Києва відкриється для екскурсій з 4 вересня.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Відвідати палац можна буде в п'ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00. Екскурсія триватиме 45 хвилин і коштуватиме 150 грн, для пільгових категорій громадян - 75 грн, а безоплатними екскурсії будуть для дітей до семи років.

Крім того, щочетверга відвідати палац зможуть організовані групи школярів - для них буде передбачено особливу програму екскурсії.

Під час екскурсії можна буде ознайомитися з експозицією картин і подарунків президентів України, а також відвідати церемоніальну залу та залу для переговорів.

Нагадаємо, у серпні 2016 року Верховна Рада вирішила організувати екскурсії в будівлі парламенту з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності.

У лютому 2017 року Google також розробив віртуальний тур по будівлі парламенту.

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