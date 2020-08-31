Екскурсія триватиме 45 хвилин і коштуватиме 150 грн, для пільгових категорій громадян - 75 грн.

Церемоніальна резиденція президента в Маріїнському палаці в центрі Києва відкриється для екскурсій з 4 вересня.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Відвідати палац можна буде в п'ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00. Екскурсія триватиме 45 хвилин і коштуватиме 150 грн, для пільгових категорій громадян - 75 грн, а безоплатними екскурсії будуть для дітей до семи років.

Крім того, щочетверга відвідати палац зможуть організовані групи школярів - для них буде передбачено особливу програму екскурсії.

Під час екскурсії можна буде ознайомитися з експозицією картин і подарунків президентів України, а також відвідати церемоніальну залу та залу для переговорів.

Нагадаємо, у серпні 2016 року Верховна Рада вирішила організувати екскурсії в будівлі парламенту з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності.

У лютому 2017 року Google також розробив віртуальний тур по будівлі парламенту.