Президент фестивалю Odessa Classics Ботвінов розповів про майбутнє концертів класичної музики в умовах пандемії

На його думку, організатори відмовляться від масштабних проєктів на користь камерних.

Президент та засновник фестивалю Odessa Classics Олексій Ботвінов розповів про майбутнє концертів класичної музики в умовах пандемії коронавірусу.

На його думку, відбудеться відмова від масштабних проєктів на користь більш камерних. Про це Ботвінов розповів у інтерв’ю шеф-редакторці LB.ua Соні Кошкіній.

“Раніше в усьому світі в цьому плані спостерігався деякий “перекіс”. Останні років 15 вважалося: що більше людей на сцені, то вища якість, то краще. Хоча, як ви розумієте, прямого зв’язку тут нема”, - зауважив він.

Ботвінов пояснив, що від кількості людей, що виступають, залежала і вартість квитків на концерт: “якщо у тебе на сцені 150 осіб, то зразу ціна квитків стартує з 400 євро. Пішли перегони за кількістю, і ті ж камерні оркестри стали менш затребувані, хоча якість нітрохи не поступалася”.

“Зараз усе зміниться рівно навпаки. Повернемося до витоків, як говориться”, - резюмував президент Odessa Classics.

Нагадаємо, що цього тижня Кабмін впровадив нові обмежувальні заходи для зеленої карантинної зони. Зокрема, заборонено проведення концертів, крім тих, що проводять закладами культури та тими, дл яких концерта діяльність є основним видом діяльності.