Як досліджувати Україну в 2020 році

2020 рік відзначився для багатьох своєю непередбачуваністю та новими викликами, що стали потужним поштовхом до розвитку. На українському туристичному обрії почали з’являтися нові можливості та проєкти, мета яких — зробити подорожі Україною більш доступними та захопливими. Одна з таких ініціатив — безкоштовний додаток квестів-екскурсій Walk you like, який пропонує пізнавати міста України інтерактивно та цікаво.

Проєкт було започатковано три роки тому і наразі додаток налічує 27 нестандартних маршрутів у Києві, Львові, Кам’янці, Одесі та Чернігові. Проєкт стрімко набирає обертів та захоплює нові міста.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

WalQlike — це твій гід у кишені. Якщо вам набридло рухатися стандартним планом під час подорожі, "а ля" 2 години оглядової екскурсії, ТОП-10 пам’ятників для туристів та вечеря в розрекламованому путівниками закладі, то це саме ваш варіант. Завантажуєте мобільний додаток, обираєте тематику квесту, яка вам до душі саме в цей момент, та натискаєте "старт". Так ви розпочнете вашу пригоду по нешаблонних локаціях, розгадуючи при цьому нескладні загадки на кмітливість та уважність. Усе, що вам потрібно, — це смартфон, завзятий настрій та зручне взуття. Додаток містить нестандартні напрямки та цікаву інформацію про кожну з локацій, тож під час такої туристичної гри ви маєте змогу познайомитися з містом ближче, в інтерактивній, цікавій та дружній атмосфері.

МАРШРУТИ

У кожному доступному місті застосунок пропонує широкий діапазон різнобарвних тематичних квестів. Маєте пригодницький настрій? Обирайте квести про легенди міста та відчуйте себе мисливцями за привидами. Любите історію та мистецтво? Тоді квести вишуканими садибами, парками та віллами саме для вас. А може ви затятий поціновувач літератури? Вирушайте в квест за локаціями з відомих книг. Тут ви маєте можливість обрати тему, яка вам дійсно до душі. Автори наших маршрутів — місцеві гіди, тож під час гри ви можете віднайти багато таємниць та лайфхаків від тутешніх.

ДЛЯ КОГО

WalQlike створює квести-екскурсії, доступні для кожного. У додатку ви можете обрати, чи ви хочете подорожувати соло, чи в компанії друзів. Також наявні сімейні квести, щоб зробити ваші спільні вихідні ще більш яскравими й наповненими теплими емоціями. Квести будуть цікаві як туристам, що вперше знайомляться з містом, так і постійним мешканцям, котрі бажають поглянути на місто новим поглядом і дізнатися багато нового.

ЧОМУ WALQLIKE

це цікаво й доступно: завантажуєш мобільний додаток у Google Play або App Store, обираєш маршрут і стартуєш

додаток містить нешаблонні напрямки, щоб ви мали можливість дійсно дослідити та "відчути" місто, а не лише передивитися всі пам’ятки

це ваш особистий інтерактивний путівник: великий вибір тем, кмітливі загадки, підказки та поради від місцевих

доступ до всього функціоналу додатка БЕЗКОШТОВНИЙ

Започаткований як соціально-культурна ініціатива за підтримки Українського культурного фонду, проект стрімко розширює кордони. Впродовж двох місяців планується відкрити туристичні квести в Чернівцях, Дніпрі, Франківську, Тернополі та Харкові. Ви можете долучитися до ком’юніті мандрівників WalQlike у соціальних мережах Facebook та Instagram, щоб тримати руку на пульсі щодо актуальних новин та нових ініціатив проєкту.