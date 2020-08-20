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На програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів потрібно 55 млрд грн на 4 роки, - міністр культури

80% нерухомих об'єктів, які перебувають у віданні Мінкультури, потребують термінової реставрації.

На програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів потрібно 55 млрд грн на 4 роки, - міністр культури
Фото: Осман Карімов

На найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн на програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів країни.

Про це на пресконференції в Києві 20 серпня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що йдеться не тільки про реставрацію та реконструкцію цих об'єктів, а й про будівництво нових супутніх споруд, і про створення Центрів культурних послуг. Зокрема, трансформацію клубів і бібліотек на сучасні центри.

За словами міністра, у віданні Мінкультури перебувають 130 тис. нерухомих об'єктів, 80% з яких потребують термінової реставрації.

"Наша ідея щодо реконструкції та реставрації - це не просто зберегти об'єкти, а наповнити їх новими смислами", - наголосив Ткаченко.

Як ми повідомляли, на ліквідування наслідків обвалу частини портику у Художньому музеї в Києві потрібно 5 млн гривень.

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