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Щорічний книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" скасовано

Ярмарок мав відбутись онлайн, але не всі видавці погодилися на це.

Щорічний книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" скасовано
Фото: Прес-служба Форум Видавців/ Rostyslav Kovalchuk / Фотоагентство LUFA

Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові", який проходить щорічно у вересні, скасували. 

Про це повідомляють організатори, додаючи, що фестиваль BookForum відбудеться, як і було заплановано, онлайн.

У своїй заяві організатори заявляють, що пропонували нову модель для проведення книжкового ярмарку в часи пандемії – "у рік пандемії і переходу в онлайн з’явилися нові виклики, а звичні моделі перестали працювати".⠀

"Організатори планували оновити вебсайт Книжкового ярмарку, створивши на ньому єдиний майданчик для продажу книжок спільно з нашим Партнером – онлайн-книгарнею. Усі відвідувачі сайту отримували можливість скористатися промокодом на знижку — для купівлі будь-якої книжки/книжок українських видавництв на одному сайті – онлайн-книгарні – Партнера ярмарку", – йдеться в заяві.

"На жаль, не всі гравці ринку виявилися готовими до нового формату. Відмова великих видавців від участі в ярмарку відповідно до запропонованих умов участі робить його неефективним і недоцільним для більшості учасників і відвідувачів. Тому організатори прийняли непросте рішення – у 2020 році скасувати Книжковий ярмарок", – пишуть організатори ярмарку.

Натомість організатори закликають дбати "не лише про власні бізнес-інтереси, а й функціонування всієї галузі" і пропонують ініціювати круглий стіл гравців ринку, щоб "обговорити моделі взаємодії та правила гри у період кризи".⠀

Нагадаємо, літературний фестиваль BookForum цього року відбудеться в онлайн-форматі. У рамках фокусної теми фестивалю – "Перепис населення: знати, хто ми є" – проведуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів. Його дати – з 16 по 20 вересня.

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