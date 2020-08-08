«Культурологія і Метатеатр»: На сцені ми граємо з власним життям

Метод Ліпцина від техніки «гри актора», через «гру з актором» Буткевича підноситься до гри з життям. З життям з його агресією, зі спогадами, до яких страшно доторкнутись. МЕТАТЕАТР не відгороджується від реалій, він аналізує «агресію» як культурне явище в лекціях Діани Клочко, переналаштовує наші рефлекси в театральній практиці.

Відчувалося, що це не тільки презентація, це розширення кордонів сприйняття. Саме так – до кордонів власного всесвіту – розширює принципи Ігрового театру Олег Ліпцин в своєму проєкті МЕТАТЕАТР.

В четвер під вечір у «Домі Майстер клас» відбулась перша презентація театрально-освітнього проекту «Культурологія і Метатеатр».

Фото: Facebook / Метатеатр

Курс націлений на формування нового організму театру як спільноти митців, пов’язаних один з одним на тонкому рівні. МЕТАТЕАТР наслідує і вчить традиції, закладеній Курбасом, Михайлом Чеховим, Буткевичем.

В наш час переоцінки цінностей і закату ери споживання такий принципово «неприбутковий» аутсайдерський підхід парадоксально може стати виграшною стратегією. Справа виживання людства може нарешті опинитися в руках МЕТА-людей, озброєних культурними практиками.

Після презентації та запитань Олег Ліпцин, майбутній майстер курсу, провів перші співбесіди з бажаючими поступити в магістратуру. Так, головне в проекті – пошук унікальних особистостей, відкриття їх світів, донесення до людей світла неповторних всесвітів через ноосферу МЕТАТЕАТРУ. Принциповий ескапізм Ігрового театру, відмова від узагальнених норм та правил, замуленого потоку масової культури, через погляд у себе, перепрограмування людини-гаджета первинними кодами життя.

За планом майбутнього навчання Театральна частина програми на перший семестр включає: Техніку та методологію акторської творчості в Ігровому театрі, Режисура ігрової вистави, Ігрові взаємодії з драматичним текстом, Основи акторської гри в кінематографі, Світова драматургія і театральна критика, Сучасні візуальні мистецтва, Менеджмент театральних проєктів.

Проєкт відбувається за підтримки УКФ.