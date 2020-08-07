Варто побачити: “Чоловік, який купив Місяць” та “Бо ми мужики”

Останні два фільми спецпроєкту OIFF Flashback знаходяться на двох різних полюсах: італійська комедія “Чоловік, який купив Місяць” - у південній Європі і норвезька документалка “Бо ми мужики” - у Північній Європі. Але обидва фільми поділяють ніжність до своїх персонажів і почуття поезії та гумору.

“Чоловік, який купив Місяць” – друга повнометражна робота режисера Паоло Дзукки. Фільм брав участь в Міжнародному конкурсі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Це історія про спецагента, якого відправили на Сардинію розслідувати справу чоловіка, що стверджує, наче він володіє Місяцем.

Власне, герой сам із Сардинії, але давно вже втратив особливості, притаманні місцевим. Тож тепер йому доведеться брати спеціальні уроки, аби навчитися бути справжнім сардинцем. Ця ситуація стає чудовим полем для комедії, де головний герой (у виконанні прекрасного Якопо Кулліна) вчиться у старого сардинця, як правильно пити, грати в місцеві ігри та взагалі – як поводитися.

Кадр із фільму "Чоловік, який купив Місяць"

Почавшись як чиста комедія, де є місце фарсу та гумору, у деяких сценах фільм нагадує легендарних “Монті Пайтон”. Але у другій частині стрічка бере несподіваний поворот і перетворюється на щось зовсім інше.

Ось де фільм набуває іншого виміру. Це не лише розумна та кумедна комедія про культурні відмінності та особливості ізольованої Сардинії, завдяки чому є можливість пізнати дещо нове про цей регіон. Це також поетична казка з філософським аспектом. Тут щире кохання простого рибалки до дружини може бути сильнішим за державні інтереси.

Фільм “Бо ми мужики” брав участь у конкурсі європейських документальних фільмів 10-го ОМКФ, де його тепло сприйняли глядачі, а журі присудило головну нагороду секції. Стрічка дійсно підкорила серця глядачів по всій Європі, де вона була представлена на багатьох фестивалях та отримала кілька нагород (у Барселоні, Бергені, Будапешті, Кракові тощо).

Фільм, знятий режисерами Петтером Соммером та Ю Вемудом Свендсеном, розповідає про групу чоловіків середнього віку, які співають у хорі різних пісень: від дурнуватих до класичних творів. Вони готуються до свого найбільшого концерту в житті: виступ на розігріві легендарного хард-рок гурту “Black Sabbat”. Водночас, диригент хору бореться з серйозною хворобою – у нього рак.

“Бо ми мужики” – це диво балансу сміху і плачу, відображення чудового (і смішного) чоловічого співу і боротьби зі смертю дуже щирим та зворушливим способом. Документальний фільм показує справжнє братерство та дружбу, яка об’єднує учасників хору. І це відчуття спільності дозволяє стрічці досліджувати почуття втрати та наполегливості. Дозволяючи режисерам знімати свою крихкість та вразливість, ці чоловіки стають справжніми героями кіно.

Ви можете подивитися фільми “Чоловік, який купив Місяць” та “Бо ми мужики” в межах спецпроєкту OIFF Flashback від ОМКФ та онлайн-платформи Taklix до 15 серпня.