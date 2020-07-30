Культурологія і метатеатр: Чому тут і чому зараз?

Як типовий «фізик» (в термінах шістдесятників) я відкрив в собі «лірика» після однієї зустрічі з Олегом – моїм однокласником, повідавшим мені історію теорії Буткевича. Це було як перша звістка про теорію відносності Ейнштейна для мого традиційного світосприйняття в термінах Ньютона (Станіславського). Так для мене перетнулись паралельні прямі науки і культури, як в геометрії Рімана (Буткевича). Я щиро заздрю тим, хто вперше спробує цю Гру Розуму, впустить в себе нові Всесвіти.

Фото: Євген Мальчик / www.oa.edu.ua

За підтримки Українського культурного фонду цього року на базі Національного університету «Острозька Академія» запускається магістерська програма «Культурологія і Метатеатр». Навчання розраховано на людей, які вже мають бакалаврський ступінь і готові рухатися далі.

Ідея такого концептуального курсу належить Олегу Ліпцину.

«Культурологія і Метатеатр» – це унікальна міждисциплінарна програма, заснована на концепції ігрового театру, яку розробив Михайло Буткевич. Процес навчання на театральних дисциплінах магістерської програми побудовано на принципі творчої майстерні під керівництвом відомого українсько-американського театрального режисера, кандидата мистецтвознавства Олега Ліпцина.

Дворічне навчання орієнтоване на магістрів-культурологів в галузі театрального мистецтва за спеціалізацією: актор драматичного театру, режисер драми, театральний критик. Навчання розпочнеться восени 2020 року. Проєкт відбувається за підтримки Українського Культурного фонду у співпраці з Національним університетом «Острозька Академія».

Унікальність магістерки в першу чергу, пов’язана із педагогічним складом програми. Проєкт залучає плеяду талановитих педагогів українського театрального сектору:

- Олег Ліпцин – художній керівник театральної майстерні, курс «Сучасна театральна режисура як система тотальних ігрових співвідношень»;

- Катерина Кістень – викладачка театральної майстерні, курс «Ігрова методика та робота актора в кіно»;

- Ігор Рубашкін – викладач театральної майстерні, курс «Сучасна театральна режисура як система тотальних ігрових співвідношень»;

- Сергій Васильєв – викладач творчої майстерні, курс «Театрознавство, драматургія і театральна критика»

- Наталка Костенко – викладачка творчої майстерні, курс «Сучасний театральний менеджмент та проєктне продюсування»

- Діана Клочко – викладачка творчої майстерні, курс «Ігрові елементи в сучасних видах візуального мистецтва».

Культурологічну частину магістерської програми ведуть викладачі Острозької академії на чолі з проректором та професором Дмитром Шевчуком.

Міждисциплінарний формат є новим та водночас надзвичайно актуальним для українського освітнього простору. Він передбачає поєднання в магістерській програмі культурологічних та театральних дисциплін і надає як загальні навички та компетенції, необхідні для опанування обраної спеціальності, так і вузькопрофесійні знання та вміння. Запропонований формат магістерської програми допомагає зорієнтувати студентство на вирішення конкретних задач навчально-професійної діяльності, підвищує мотивацію та зацікавленість у навчальному процесі, формує ефективний підхід до проєктної діяльності та тренує міждисциплінарний підхід до виконання будь-якої роботи.

Метапредметний формат навчання пропонує вибір дисциплін, зміст яких орієнтований на максимальну адаптацію до потреб та вимог сучасного студентства. Його особливості:

взаємозв’язок з кількома науками чи предметними областями;

максимальна гнучкість та різносторонність змісту;

високий ступінь свободи викладацтва у виборі форм та методів навчання;

високий ступінь самосвідомості, відповідальності та самоорганізації студентства під час навчального процесу.

З деталями вступної кампанії до Національного Університету «Острозька Академія» можна ознайомитися на сайті.

Форма навчання – заочна, спеціальність «Культурологія», спеціалізація «Культурологія і метатеатр».

Світ безмежний, він повний світла, що несуть нам творці – деміурги. Для них не існує кордонів, як для справжнього мистецтва і культури. А столітні традиції просвітництва і яскрава обдарованість наших сучасників нікуди не поділися, вони тут, поруч із нами!

Тому, якщо ви бачите цю магістерку для себе цікавою – не проґавте шанс потрапити на предвступні консультації майстра Олега Ліпцина. Київ 6 серпня, Дніпро 9 серпня, Львів 14 серпня.