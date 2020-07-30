У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
ГоловнаБлогиБлог Сергія Ткаченка

Культурологія і метатеатр: Чому тут і чому зараз?

Як типовий «фізик» (в термінах шістдесятників) я відкрив в собі «лірика» після однієї зустрічі з Олегом – моїм однокласником, повідавшим мені історію теорії Буткевича. Це було як перша звістка про теорію відносності Ейнштейна для мого традиційного світосприйняття в термінах Ньютона (Станіславського). Так для мене перетнулись паралельні прямі науки і культури, як в геометрії Рімана (Буткевича). Я щиро заздрю тим, хто вперше спробує цю Гру Розуму, впустить в себе нові Всесвіти. 

Фото: Євген Мальчик / www.oa.edu.ua

За підтримки Українського культурного фонду цього року на базі Національного університету «Острозька Академія» запускається магістерська програма «Культурологія і Метатеатр». Навчання розраховано на людей, які вже мають бакалаврський ступінь і готові рухатися далі.

Ідея такого концептуального курсу належить Олегу Ліпцину. 

«Культурологія і Метатеатр» – це унікальна міждисциплінарна програма, заснована на концепції ігрового театру, яку розробив Михайло Буткевич. Процес навчання на театральних дисциплінах магістерської програми побудовано на принципі творчої майстерні під керівництвом відомого українсько-американського театрального режисера, кандидата мистецтвознавства Олега Ліпцина.

Дворічне навчання орієнтоване на магістрів-культурологів в галузі театрального мистецтва за спеціалізацією: актор драматичного театру, режисер драми, театральний критик. Навчання розпочнеться восени 2020 року. Проєкт відбувається за підтримки Українського Культурного фонду у співпраці з Національним університетом «Острозька Академія».

Унікальність магістерки в першу чергу, пов’язана із педагогічним складом програми. Проєкт залучає плеяду талановитих педагогів українського театрального сектору:

- Олег Ліпцин – художній керівник театральної майстерні, курс «Сучасна театральна режисура як система тотальних ігрових співвідношень»;

- Катерина Кістень – викладачка театральної майстерні, курс «Ігрова методика та робота актора в кіно»;

- Ігор Рубашкін – викладач театральної майстерні, курс «Сучасна театральна режисура як система тотальних ігрових співвідношень»;

- Сергій Васильєв – викладач творчої майстерні, курс «Театрознавство, драматургія і театральна критика»

- Наталка Костенко – викладачка творчої майстерні, курс «Сучасний театральний менеджмент та проєктне продюсування»

- Діана Клочко – викладачка творчої майстерні, курс «Ігрові елементи в сучасних видах візуального мистецтва». 

Культурологічну частину магістерської програми ведуть викладачі Острозької академії на чолі з проректором та професором Дмитром Шевчуком.

Міждисциплінарний формат є новим та водночас надзвичайно актуальним для українського освітнього простору. Він передбачає поєднання в магістерській програмі культурологічних та театральних дисциплін і надає як загальні навички та компетенції, необхідні для опанування обраної спеціальності, так і вузькопрофесійні знання та вміння. Запропонований формат магістерської програми допомагає зорієнтувати студентство на вирішення конкретних задач навчально-професійної діяльності, підвищує мотивацію та зацікавленість у навчальному процесі, формує ефективний підхід до проєктної діяльності та тренує міждисциплінарний підхід до виконання будь-якої роботи.

Метапредметний формат навчання пропонує вибір дисциплін, зміст яких орієнтований на максимальну адаптацію до потреб та вимог сучасного студентства. Його особливості:

  • взаємозв’язок з кількома науками чи предметними областями;
  • максимальна гнучкість та різносторонність змісту;
  • високий ступінь свободи викладацтва у виборі форм та методів навчання;
  • високий ступінь самосвідомості, відповідальності та самоорганізації студентства під час навчального процесу.

З деталями вступної кампанії до Національного Університету «Острозька Академія» можна ознайомитися на сайті.

Форма навчання – заочна, спеціальність «Культурологія», спеціалізація «Культурологія і метатеатр».

Світ безмежний, він повний світла, що несуть нам творці – деміурги. Для них не існує кордонів, як для справжнього мистецтва і культури. А столітні традиції просвітництва і яскрава обдарованість наших сучасників нікуди не поділися, вони тут, поруч із нами!

Тому, якщо ви бачите цю магістерку для себе цікавою – не проґавте шанс потрапити на предвступні консультації майстра Олега Ліпцина. Київ 6 серпня, Дніпро 9 серпня, Львів 14 серпня. 

Сергій Ткаченко Сергій Ткаченко , Виконавчий продюсер проєкту «Культурологія і Метатеатр»
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також