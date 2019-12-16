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Марина Порошенко заявила, что ее вынудили подать в отставку из-за фамилии

Экс-первая леди решила не бороться за пост главы УКФ.

Марина Порошенко заявила, что ее вынудили подать в отставку из-за фамилии
Фото: EPA/UPG

Председатель Украинского Культурного Фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий в Фонде, поскольку хочет "предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды Украинского Культурного Фонда". Об этом она сообщила в своем видеообращении.

«Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в Наблюдательный совет Украинского Культурного Фонда поступило «предложение» досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом Президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности», - говорится в обращении.

Марина Порошенко сообщила, что за время работы Фонда культурно-художественное сообщество почувствовала весомую поддержку и поверила в то, что государственная организация может быть открытой и повернутой лицом к людям. А деятельность Фонда получила положительные отзывы и от действующего министра Владимира Бородянского, и от других представителей власти.

«Фонд состоялся и стал действенной институтом и эффективным институтом развития украинской культуры», - говорится в заявлении Марины Порошенко.

«Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу его более тридцати лет и горжусь им. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост тоже не буду. Я имею честь», - отметила Марина Порошенко.

Она поблагодарила команду за плодотворную работу и подтвердила, что и в дальнейшем будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.

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