Зеленский посетит Азербайджан

Президент Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику, где подпишет ряд документов о сотрудничестве. Об этом сообщает сайт главы государства.

«В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах», - сказано в сообщении.

Кроме того, Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также в Баку Зеленский встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Напомним, о поездке президента в Азербайджан стало известно еще 28 ноября. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитомв июле 2016 год.