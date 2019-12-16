Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
ГлавнаяПолитика

Зеленский посетит Азербайджан

Президент намерен подписать ряд документов о сотрудничестве. 

Зеленский посетит Азербайджан
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику, где подпишет ряд документов о сотрудничестве. Об этом сообщает сайт главы государства. 

«В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах», - сказано в сообщении. 

Кроме того, Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также в Баку Зеленский встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Напомним, о поездке президента в Азербайджан стало известно еще 28 ноября. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитомв июле 2016 год. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также