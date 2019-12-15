Путин и Зеленский далеки от согласия по ряду вопросов, - Песков

По его словам, разговор президентов на "нормандской встрече" прервал Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы на Первом канале, передает ТАСС.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - сказал Песков.

Он также рассказал, что разговор тет-а-тет Путина и Зеленского прервал Макрон.

"Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате", - сообщил пресс-секретарь Путина.

Ранее Офис президента сообщил, что "нормандский" саммит прервали ради переговоров Зеленского и Путина. Также сообщалось, что переговоры двух президентов длились более часа. Во время общения с российскими СМИ лидер РФ заявил, что он остался доволен разговором с украинским президентом.

По словам Зеленского, у них с Путиным абсолютно разные взгляды по поводу возвращения контроля над границей.