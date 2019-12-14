Кулеба в Вашингтоне призвал принять санкции против "Северного потока - 2"

Украина призвала США принять запланированные санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2". Об этом вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе визита в Вашингтон в пятницу, 13 декабря, передает DW.

"Речь здесь идет не об Украине, а о чем-то большем. Речь идет о стратегическом равновесии в Европе. Речь идет об энергобезопасности в Европе", - заявил вице-премьер.

Ранее, 11 декабря, Палата представителей Конгресса США согласовала санкции против фирм и отдельных лиц, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2". Правительство Германии раскритиковало этот шаг.

Запланированные США штрафные меры являются частью законопроекта о военном бюджете, который еще должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом.

США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС.

В Украине также рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и России заверяют, что проект - исключительно экономический.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Церемония запуска газопровода намечена на 8 января 2020 года.