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Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

Законопроект внесен президентом как неотложный.

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

На сайте парламента указано, что в пятницу, 13 декабря, предложенный главой государства законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" зарегистрирован в Верховной Раде.

В настоящий момент текст законопроекта, который внесен президентом как неотложный, не опубликован.

Напомним, в октябре первый замглавы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что изменения в Конституцию в части реформирования местного самоуправления (децентрализации) будут приняты "интенсивно" - в декабре или январе.

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что намерены ускорить завершение децентрализации, чтобы провести досрочные местные выборы.

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