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Общественная организация объявила сбор средств на залог генералу Марченко по делу бронежилетов

Сумма залога - 20 млн гривен.

Общественная организация объявила сбор средств на залог генералу Марченко по делу бронежилетов
Сергей Почтаренко
Фото: Макс Левин

Общественная организация "Солидарное Дело общин» объявила о сборе средств для внесения залога в 20 миллионов гривен в качестве меры пресечения по делу генерала Дмитрия Марченко. Соответствующее обращение общественные активистов обнародовано на сайте партии "Европейская солидарность" со ссылкой на организацию.

В обращении дело против генерала называют сфабрикованным, а залог в 20 миллионов гривен нереальной суммой для "боевого офицера, который несколько лет жил в своем кабинете, а вместо машины имеет велосипед".

"Если каждый из нас уложится небольшой гривной, то мы можем выкупить Дмитрия Марченко из заложников портновски-печерского судилища. Да, сейчас темные времена. ДА, мы уже совместно помогали армии и доказали, что нам это по силам. Неужели спасуем перед вызовом «цена свободы»? На парламентских выборах миллионы людей отдали свой голос не за капитуляцию, а за сражение к победе; не за Малороссию, а за Украину в НАТО и ЕС. Миллионы людей. Если каждый из них перечислит стоимость чашки кофе или пачки сигарет, или кружки пива ... мы сможем собрать средства на правовую помощь", - говорится в обращении.

Напомним, 5 ноября следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Позже суд снизил сумму залога до 20 миллионов.

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