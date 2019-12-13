"Нацкорпус" приказал своим активистам проводить акции против "слуг народа" из-за закона о земле

Политическая партия "Нацкорпус" приказала своим местным ячейкам в обязательном порядке посетить приемные мажоритарщиков от "Слуги народа" и призывать нардепов не голосовать за закон о рынке земли.

Соответствующий приказ оказался в распоряжении LB.ua, говорится в материале "Земля раздора".

Документ издал руководитель штаба "Нацкорпуса" Родион Кудряшов. В приказе подробно описано, что должны делать активисты и какие вопросы задать. Например, "наклеить стикеры, предложить немного земли для вазонов".

"В целях нормального проведения акции запрещено применять в отношении депутатов физическое насилие", - говорится в приказе.

В разговоре с LB.ua Кудряшов подтвердил, что разослал этот приказ своим ячейкам.

"Национальный корпус" начал всеукраинскую акцию, направленную на воспитательные действия тех, кто голосовал за так называемый земельный закон, потому что он предполагает не открытый рынок земли, как они говорят, а распродажу украинской земли", - объясняет причины акций Кудряшов.

В некоторых регионах националисты не стали ограничиваться лишь разговорами. К дому отца нардепа Олега Арсенюка в Черкассах "Свобода" привезла и высыпала землю. В центре города установили кубы с надписями "позор", "Он/она хочет распродать Украину" и фотографиями всех мажоритарщиков от Черкасской области. Нардепу Юрию Здебскому в Харькове представители "Нацкорпуса" принесли мешок земли и надгробный венок.

Фото: facebook/ВО Свобода Черкащина

В "Слуге народа" подозревают, что акции заказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. В "Нацкорпусе" связь с Тимошенко отрицают.