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Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ

Начальника CIMIC могут наказать из-за неудачного высказывания.

Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Фото: mil.gov.ua

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества (CIMIC) Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачова отстранили от должности из-за политических высказываний о радикализме в Украине, которые он сделал 12 декабря на круглом столе в Киеве.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка, которой поручили провести служебное расследование, в фейсбуке.

На этом круглом столе обсуждался, в частности, вопрос преодоления конфликта и реинтеграции населения Донбасса, и одна из журналисток спросила, ведется ли работа над созданием площадки по примирению ветеранов и тех боевиков, которые могут попасть под амнистию.

Ноздрачов, взяв слово, предложил создавать ее на базе Совета национальной безопасности и обороны.

После этого он выразил мнение, что военный с военным сможет найти общий язык, тогда как с праворадикалами могут быть проблемы.

"Вопрос реинтеграции - это вопрос безопасности в государстве в первую очередь. Хочу заверить, что военный и военный-россиянин, который против нас воевал и воюет, и даже те военные формирования Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое, они реинтегрируются очень быстро. Потому что кроме национальной идеи существуют военные традиции. Понять друг друга военному-россиянину и военному-украинцу, даже если они были врагами, проще. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются. Праворадикализм сейчас выпущен безконтрольно, и нет государственной политики по реинтеграции этих ветеранов, а иногда и не всегда ветеранов и не всегда людей, заботящихся о безопасности государства, в государственную политику", - сказал он.

"Мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества", - добавил Ноздрачов.

Генеральный штаб поспешил откреститься от слов Ноздрачова, а сам полковник записал видеообращение с извинениями.

"Я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией", - сказал Ноздрачев.

"Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Это моя вина и я ее осознаю. Я готов понести наказание. Прошу прощения", - сказал полковник в видеообращении.

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