Порошенко: санкции против России нужно усилить

Существование мировой коалиции в поддержку Украины будет способствовать не только сохранению введенных против России санкций, но и их расширению. Ирешение Совета ЕС о продлении санкций против России еще на шесть месяцев является результатом усилий по сохранению этой коалиции. Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью для "Радио Свобода".

«До тех пор, пока оккупированная земля Украины, включая Донбасс и Крым, не будет освобождена от российского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый Президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию сцементировать», - отметил Порошенко.

Он напомнил, что Россия в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, не выполняет решения международных, что заслуживает усиления санкций.

«Речь идет не только о суде с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском суд, который посвящен акту агрессии против украинских Вооруженных Сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море. И тех исках, которые подавались по моей директиве и были связаны с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма. И по фактам преследования крымских татар на территории Крыма. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить», - убежден Петр Порошенко.