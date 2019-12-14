Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников

Переговоры по газу заняли минимум времени и не стали ключевой темой во время переговоров.

Российская сторона до сих пор не может поверить, что она проиграла Украине в газовом споре в Стокгольмском арбитраже.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников.

"Мне показалось, что они до сих пор не верят, что это реальное судебное решение, они думают, что такие решения не могли бы быть в обычном, привычном им мироустройстве и, если таки они свершились, это какая-то ошибка или, как минимум, политизированная история. Они не верят в свои будущие проигрыши в судах", - отметил юрист.

В то же время Резников сообщил детали газовых двусторонних переговоров между Украиной и Россией на полях "нормандского саммита". По его словам, они заняли минимум времени и не стали ключевой темой во время переговоров.

"На четырёхсторонней встрече она не занимала и львиной доли. Была отдельная встреча, куда специально приезжали два специалиста от Украины - министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Они выполнили свою часть в этом процессе", - добавил Резников.

Напомним, 10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и Россия провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия.

Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.