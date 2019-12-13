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Аваков заявил об исчезновении 4 камер наблюдения на месте убийства Шеремета

Глава МВД считает, что есть люди, которые стоят за кадром этого преступления.

Аваков заявил об исчезновении 4 камер наблюдения на месте убийства Шеремета
Фото: kmu.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве журналиста  Павла Шеремета.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Куда пропали записи из 4 камер наблюдения... Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам. Мы не нашли 4 камеры. В хороших местах. С хорошим качеством. Нам сказали: "мы отдали вам их раньше", а мы их не получили", - сказал Аваков.

Аваков подчеркнул, что есть люди, которые стоят за кадром этого преступления.

Глава МВД считает, что Нацполиция, Министерство внутренних дел и Генпрокуратура не смогут найти заказчиков убийства Шеремета без помощи Службы безопасности и Главного управления разведки.

По словам Авакова, после брифинга в МВД 12 декабря он встретился с президентом Владимиром Зеленским, который спросил его о заказчиках.

"Я ему сказал, что мне нужна помощь в этом. Потому что, сами мы не сможем. Нам нужны возможности СБУ и разведки", - сказал он.

Аваков сообщил, что глава СБУ в пятницу уже провел встречу с главой Нацполиции. 

Ранее глава МВД подтвердил, что во время обысков один из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет.

Напомним, следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения главному подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканту и военному Андрею Антоненко (Риффмастер).

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Юлию Кузьменко суд постановил взять под стражу на тот же срок.

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Источник: "Українські новини"
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