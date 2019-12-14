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Ни один документ на "нормадской встрече" Украиной не был подписан, - Резников

Никто не подписывал и дополнительного коммюнике.

Ни один документ на "нормадской встрече" Украиной не был подписан, - Резников
Фото: Макс Левин

Ни один документ не был подписан Украиной в ходе переговоров "нормандской четверки" в Париже. То же касается и итогового коммюнике.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников.

"Коммюнике – это свидетельствование того, о чем говорили и, вроде бы, договорились, но подписи никто ни на каком документе не ставит. Нет, точно ничего не было подписано", - отметил Резников.

Он также обозначил, что Украина не подписывала и заранее не согласовывала дополнительные соглашения, коммюнике или иные международные документы с Россией или с остальными странами-участницами саммита.

"Нет, мне об этом ничего не известно. Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - акцентировал Резников.

Напомним, 9 декабря в Париже встретились лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Президент Владимир Зеленский на встрече согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".

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