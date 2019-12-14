Не все ОГА способны превратить деньги в качественные дороги, – советник премьера Голик

Областные государственные администрации по состоянию на 30 ноября не использовали 2,8 млрд грн на ремонт дорог, которые им поступили из государственного бюджета. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По его словам, в рамках закона о Дорожном фонде в этом году в ОГА поступит итого 14,6 млрд грн из государственного бюджета на ремонт и содержание областных и сельских дорог. По состоянию на 30 ноября уже поступило 13,7 млрд грн. Но из них использовано только 10,9 млрд.

При этом еще будет транш 897 млн грн в декабре.

"Казалось бы - вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег - это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент", - считает Голик.

Лидеры в использовании Дорожного Фонда - Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, использовавшие более 95% Дорожного фонда каждая. Аутсайдеры - Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Донецкая ОГА, использовавшие в районе 45%.

Совокупный остаток неиспользованного Дорожного фонда по этим четырем ОГА - 1 млрд грн.

"Но это только часть проблемы, когда деньги есть, деньги на счетах, но деньги не используются. Вторая часть проблемы - это как именно были использованы эти деньги. В этом месте хорошо по смыслу ложится отчет Рахунковой Палаты об использовании ОГА Дорожного Фонда - читается как детектив, на самом деле", - рассказал советник премьера.

По его словам, только Днепропетровская и Ивано-Франковская ОГА делают преимущественно капитальный ремонт дорог в рамках Дорожного фонда.

"Скоро сделаем большую аналитику об использовании ОГА Дорожного фонда в этом году и кратко опишем что их ждет в году следующем, потому что вольница и ямочные ремонты закончились", - добавил Голик.

Ранее Юрий Голик сообщил, что дорожная отрасль Украины будет приведена к европейским стандартам в ценообразовании.