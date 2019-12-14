Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Нардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
Нардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
ГлавнаяПолитика

Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины

Президент предупредил, что в 2020 году "темп перемен будет только нарастать".

Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что "формула будущего" для Украины состоит из пяти факторов. Об этом глава государства написал в колонке для журнала "НВ.Украина", номер которого посвящен прогнозам на 2020 год.

По мнению Зеленского, украинская "формула будущего" - это мир, прозрачные правила игры, инвестиции, качественная инфраструктура и народовластие.

Президент пишет, что мир предусматривает возвращение Украине территорий и наших людей, а также прекращение обстрелов. 

"Прозрачные правила игры", в понимании Зеленского, включают победу над коррупцией, справедливые суды, ликвидацию привилегий для избранных и жесткие рамки полномочий для чиновников.

Для привлечения инвестиций президент планирует построить новую налоговую систему и создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать коррупционеры и рейдеры.

А качественная инфраструктура, по мнению Зеленского, это не только дороги, но и другие отрасли: медицинская, образовательная, цифровая, энергетическая, финансовая и коммунальная.

"В этой формуле будущего нет более и менее важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать все и сразу. Не тратя времени на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизнь этот подход. Можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" работы власти, но нельзя не признать: в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков. В 2020‑м темп перемен будет только нарастать - по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх", - написал Зеленский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также