Российское телевидение показало "интервью" Зеленского

"Журналистка спросила что-то в коридоре, я ей что-то ответил. Такое интервью".

Российское телевидение в воскресенье, 15 декабря, показало "интервью" президента Украины Владимира Зеленского телеканалу "Россия 1", которое он дал во время саммита "нормандской четверки" в Париже.

Съемочная группа канала встретила его в кулуарах саммита и поставила вопрос о впечатлении от первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает DW.

Зеленский о минских соглашениях: это наша страна, и нам виднее https://t.co/PuX1aQeZSS — ВЕСТИ (@vesti_news) December 15, 2019

"Первая встреча личная... Поговорили, поднимали важные вопросы. Сейчас все устали - хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, для встреч такого формата", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул свою главную цель: "У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, конца войны в нашей стране. Я хочу... Во-первых, через четыре месяца будет еще встреча, потому что много вопросов - за один раз все не решить. И действительно - разные взгляды на различные вопросы".

Зеленский также отметил, что важнейшим считает начало общения между сторонами.

"Минск, как говорится, Минском, но время идет, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, в нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное то, что мы все начали общаться. И это самое главное", - отметил Зеленский.

В сюжете "Россия 1" отмечается, что Зеленский продолжал "спокойно" давать интервью, несмотря на "расстрельные взгляды", которые в это время бросал на него заместитель главы его Офиса Кирилл Тимошенко, и "хватание за голову" главы Офиса Андрея Богдана. Также корреспонденты сообщили, что это было "первое нормальное полноценное общение" украинского президента с российскими СМИ за последние шесть лет.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал "первое полноценное интервью" Зеленского российским СМИ. Позже Зеленский опроверг это, отметив, что "журналистка спросила что-то в коридоре, я ей что-то ответил. Такое интервью".