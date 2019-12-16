НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок

В этом году активность подлодок РФ была самой высокой со времен "холодной войны".

В НАТО заявили, что Россия наращивает активность подводных лодок. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия последовательно наращивает активность под водой", - сказала Лунгеску.

Отмечается, что в этом году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен "холодной войны".

По словам Лунгеску, НАТО будет реагировать на это усилением патрулей, в особенности в территориальных водах Норвегии и в Северной Атлантике. Северная Атлантика, по словам Лунгеску, сохраняет жизненно важное значение для безопасности Европы.

Напомним, 12 декабря Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал увеличение присутствия Альянса в Черноморском регионе.

В июне также сообщалось, что разведывательные структуры стран-членов НАТО активизируют сотрудничество с военной разведкой Украины.