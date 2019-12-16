В Институте Горшенина состоится круглый стол "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?"

19 декабря (четверг) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?»
Организатор круглого стола - Институт Горшенина.
Вопросы к обсуждению:
- Внедрение стандартов НАТО как составляющая реформирования ВСУ.
- Приоритеты Украины во внедрении стандартов НАТО: важнейшие краткосрочные и долгосрочные цели.
- Возможно ли обеспечение полной совместимости ВСУ с Вооруженными силами стран-членов НАТО, закрепленное в новой Военной доктрине Украины?
- Повлиял ли саммит НАТО, который состоялся в начале декабря, на отношения Украина-НАТО и изменилась ли позиция НАТО по российской агрессии против Украины?
Участники круглого стола:
- Андрей Загороднюк, министр обороны Украины;
- Александр Винников, глава Представительства НАТО в Украине;
- Виктор Соколов, первый вице-президент Инститита Горшенина;
- Леонид Поляков, председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), первый заместитель министра обороны Украины (2005 - 2008), заместитель министра обороны Украины (2014).
Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua.
Контакты для аккредитации СМИ: тел. (044) 230 49 62, email: info@gorshenin.eu.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).