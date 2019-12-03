Лондонская встреча лидеров НАТО: не нужно суетиться

В то время как Лондон неторопливо готовится к предстоящему Рождеству и Новому году, Букингемский дворец уже готов встречать высоких гостей. Улица The Mall, ведущая к королевским воротам, c обоих сторон увешана флагами стран-членов НАТО, выстроенных в алфавитном порядке. Первые и последние – флаги Организации Северо-Атлантического договора. В небе беспрестанно трещат вертолеты.

Фото: Ирина Сомер

Чего ждать Украине?

В среду в шесть часов вечера Королева Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II торжественно примет глав государств и правительств стран-членов альянса, которые съезжаются в Лондон, чтобы отметить 70-летие НАТО.

Накануне мероприятия в штаб-квартире организации в который раз констатировали: это – именно встреча лидеров, а не саммит. Единственная сессия пройдет утром среды и будет длиться всего три часа, по результатам которой будет принята небольшая декларации. Это само по себе уже говорит о том, что каких-либо важных решений от этой встречи ожидать не стоит.

Кроме того, это, как принято говорить в самом альянсе, – семейная встреча. Это значит, что на нее страны-партнеры, в том числе Украина и Грузия, не приглашены. Поэтому ошибочно говорить, что «Украину на саммите представит Пристайко». Да, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет вместе со своими грузинским и эстонским коллегами сегодня, 3 декабря, участвовать в конференции «Инновации альянса», которая проходит накануне встречи лидеров НАТО, как говорят «на полях», в одной из панелей под названием «От Балтики до Черного моря: безопасность на передовой НАТО». Непосредственно во встречи лидеров он участие принимать не будет по уже выше изложенной причине.

Будем откровенны: участие министра в конференции ничего не меняет для двусторонних отношений альянса с Киевом. Конференция – мероприятие хоть и важное, но факультативное, которое не ведет к принятию обязательных для всех решений, в отличие от того же саммита. Хотя с точки зрения публичной дипломатии полезное – для Украины важно использовать любую площадку, чтобы заявлять о своей позиции по любым вопросам.

Фото: Укринформ Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга в Одессе.

Стоит ли ожидать каких-либо движений альянса по отношению к Украине, о чем робко намекал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба? Альянс сейчас переживает не самые лучшие времена. Организацию и раньше штормило в разные периоды времени и с разной амплитудой. Обычно в этой ситуации генсек Йенс Столтенберг скажет примерно так: «Мы – 29 демократий со своим мнением».

Альянс в напряжении

Но сегодня ситуация, хотя и не кризисная, несколько отличается от того, что было раньше: сразу три союзника ведут себя «не по-союзнически»: Дональд Трамп, с котором даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен ограничить появление на публике, дабы не навредить себе накануне выборов, президент Франции Эмманюэль Макрон, который утверждает, что НАТО – в коме и президент Турции Реджеп Эрдоган, вторгшийся в Сирию без консультаций с союзниками и сказавший Макрону – «сам ты в коме».

Уже не говоря о том, что и Макрон и Эрдоган выступают за улучшение отношений с Россией, что является неприемлемым как для Украины, так и для тех членов международного сообщества, для которых верховенство права и демократические ценности не пустой звук.

Фото: fox44news.com

Лидеры встретятся в среду за пределами Лондона, в The Grove Hotel, чтобы, как анонсировал генсек Столтенберг, обсудить текущие проблемы безопасности и принять решения, которые позволят поддерживать НАТО в форме в будущем. В частности, речь будет идти об инвестициях в оборону – любимая тема Дональда Трампа, - о дальнейшем повышении готовности союзных сил. Они также утвердят ранее принятое решение о признании космоса новой сферой оперативной деятельности. Союзники проведут стратегическую дискуссию о России, о будущем контроле над вооружениями, а также о восхождении Китая.

Все запланировано так, чтобы избежать демаршей и каких-либо неожиданных шагов от некоторых союзников. Что в этой ситуации делать Украине? Продолжать осуществлять начатое.

… Два флага на подъезде к Букингемскому дворцу, замыкающие стройный разноцветный ряд государственных символов, красноречиво свидетельствуют о сегодняшней ситуации в альянсе. Флаг США, от лидера которого можно ожидать все, что угодно, вплоть до уже звучавших угроз выхода из альянса, и флаг Республики Северная Македония, страны, которая так отчаянно стремится стать членом этой международной организации безопасности, что даже изменила свое название.