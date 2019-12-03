Министр обороны Эстонии скептически оценил высказывания Макрона про РФ

"Россия - это угроза и нет никакого смысла это скрывать".

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о скептическом отношении к предложению президента Франции Эммануэля Макрона про дополнительный диалог с РФ. Об этом Луйк заявил в интервью эстонскому телевидению перед вылетом в Лондон на саммит НАТО, передает "Интерфакс-Украина".

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для русских не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что они хотят", - сказал Луйк.

По его словам, потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку РФ вновь стала угрозой. "Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это приукрасить", - добавил Луйк.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько скандальных заявлений о том, что врагом НАТО является терроризм, а не РФ и призвал Альанс к более тесному взаимодействию с Россией.

В интервью британскому изданию The Economist, Макрон заявлял о "смерти мозга" НАТО и призвал Европу "проснуться".

На вопрос о том, верит ли он в положения ст. 5 (Устава НАТО) относительно коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех союзников, французский президент ответил: "Я не знаю... но что будет значить статья пятая завтра?".

После этих слов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Макрона и посоветовал ему провериться у врача на предмет "смерти мозга".

В свою очередь, отвечая на вопрос о перезагрузке отношений США и Франции, а также высказываниях Макрона, президент Зеленский отметил, что это "звучит странно".

"Я думаю, что некоторые из этих слов связаны с ослаблением политики санкций. Это то, что я сейчас осознал более глубоко. Я понимаю, потому что в экономическом плане (политика санкций) не идет на пользу Франции и Германии. Но когда мы говорим о людях, мы не должны рассматривать вопрос выгоды", - заявлял президент.