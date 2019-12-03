Украина ни в коем случае не согласится на выборы в оккупированных территориях до вывода сил, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только при условии полного вывода сил и разоружения всех незаконных вооруженных формирований. Об этом он рассказал в интервью Time.

«Перед выборами нам нужен полный вывод, полное разоружение всех незаконных формирований, военных формирований, независимо от типа, группы, формы. Неважно, какое оружие», - подчеркнул президент.

Его главными двумя условиями проведения выборов на Донбассе остались обмен пленными в четко обговоренные сроки и прекращение огня.

«Это было указано во всех (предыдущих соглашениях) в качестве приоритета…Но мы должны понимать, что стрельба действительно уменьшилась. Это правда. Но она не остановилась. Поэтому, когда мы говорим о прекращении огня, мы должны достичь этого. Эти первые два пункта связаны с жизнью людей. Вот почему для меня это два самых важных момента».

Именно выполнение этих трех пунктов даст понимание, что Украина хочет положить конец войне.

«Мы определенно хотим этого. Но это создаст понимание того, что Россия также очень сильно настроена на это», - сказал Зеленский.

При этом, самым сложным вопросом для президента на предстоящем саммите «Нормандской четверки», является восстановление контроля над границей с РФ.

«Если мы даже дойдем до этого, это будет самый сложный вопрос на этих переговорах. Но, честно признаюсь, я не поддерживаю то, как это прописано в (предыдущих) соглашениях. (В соответствии с этими соглашениями) должны состояться выборы, а затем контроль границ переходит к Украине ... Я не согласен с последовательностью этих действий», - отметил Зеленский.

Напомним, саммит «Нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже.