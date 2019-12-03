Германия выдала паспорт депутату Госдумы, голосовавшему за оккупацию Крыма

Бывший депутат Государственной думы Роберт Шлегель, который в марте 2014 года поддержал оккупацию Крыма и Севастополя, получил немецкое гражданство.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Шлегель переехал в Германию как поздний переселенец и потомок поволжских немцев.

В ответ на ее запрос о причинах переезда Роберт Шлегель сообщил, что "разочаровался в политике", а его взгляды "очень изменились". Теперь он "обычный мужчина с незаурядным жизненным опытом", цитирует публикацию DW.

"Я этнический немец. Как этнический немец при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России", - сказал Шлегель в интервью "Коммерсанту".

С 2007 года Шлегель входил в состав Государственной думы РФ на протяжении двух созывов. В числе прочего он разрабатывал поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Кроме того, голосовал за "закон Димы Яковлева", также называемый "законом подлецов", запрещающий иностранцам усыновлять российских детей.

С 2016 года Шлегель не был активен в российской политике.

По его словам, он покинул все политические партии и объединения, в которых состоял, уже три года ведет жизнь частного лица, а сегодня работает в международной компании и занимается бизнесом. "Из бывших коллег практически ни с кем не общаюсь, а если и общаюсь, то в режиме поздравления с днем рождения", — добавил он.

Теперь он работает в немецкой компании Acronis.