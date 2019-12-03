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"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)

Комитет ВР по внешней политике возглавит Елизавета Ясько.

"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
Фото: Lb.ua

Фракция партии "Слуга народа" на заседании 2 декабря определилась с кандидатом на должность главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Новым главой комитета избрана народный депутат от "Слуги народа", глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила нардеп Евгения Кравчук.

"Мы закончили внутренние праймериз на пост главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. ... Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько", - написала нардеп.

Обновление. По данным LB.ua, Ясько стала кандидатом от "Слуги народа", несмотря на то что проиграла внутренние праймериз.

"Михайлюк набирала больше, но фракция все равно выдвинула Ясько", - рассказал источник в "Слуге народа".

Галину Михайлюк поддержали более 27% участников опроса, тогда как Ясько - меньше 25%. Андрей Костин набрал 18%, Марина Бардина - около 12, Святослав Юраш и Александр Мережко - меньше 10%.

Напомним, Богдан Яременко, возглавлявший комитет, был уволен с должности главы комитета Рады после секс-скандала.

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