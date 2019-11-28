Народный депутат от партии "Слуга народа", бывший журналист Ольга Василевская-Смаглюк выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту Президентства".

Об этом она заявила в эфире программы телеканала "Настоящее время", комментируя дело против нардепа Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий.

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить, из уважения к институту Президентства фильтровать свою речь", - заявила Василевская-Смаглюк.

"Если бы действительно это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека (волонтера Марусю Звиробий, - ред.) не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести там обыск, его бы просто посадили в тюрьму без суда и следствия", - сказала она.

Ольга Василевская-Смаглюк работала корреспондентом всеукраинской газеты “День” (освещала вопросы социально-экономической жизни Украины).

На протяжении восьми лет работала специальным корреспондентом, журналистом-расследователем на канале “1+1”. Общий стаж работы в журналистике к моменту избрания нардепом составил 15 лет.

На выборах 2019 гора прошла в Верховную Раду (ВР) IX созыва от партии “Слуга народа” по 96 мажоритарному округу, опередив нардепа ВР VIII созыва, бывшего регионала, главу депутатской группы "Воля народа", экс-главу межфракционного депутатского объединения “Киевщина”,самовыдвиженца Ярослава Москаленко.

Народный депутат с 29 августа 2019 года. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что 6 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записала видео, на котором они обсуждали варианты гибели президента Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

После этого на Федину и Звиробий открыли уголовные производства, которые в партии "ЕС" назвали преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

26 ноября Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутатке Софии Федине из оппозиционной фракции "Европейская солидарность". Ее обвиняют у угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

28 ноября ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий. "Евросолидарность" связала обыски у Звиробий с "турбопадением" доверия избирателей к власти и назвала "частью политических репрессий".