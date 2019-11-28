"Евросолидарность" связала обыски у Звиробий с "турбопадением" доверия избирателей к власти

Обыски у волонтера Маруси Звиробий являются частью политических репрессий, связанных с попыткой прекращения "турбопадения" доверия избирателей к нынешней власти.

Об этом говорится в заявлении политической партии "Европейская Солидарность".

"Наступление на Звиробий - это не только реакция на ее критические замечания по отступления на фронте. Это - часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей, разочарованных ее неспособностью выполнить ни одно из своих предвыборных обещаний", - уточняют в партии.

При этом в политсиле "шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов" на заявление Маруси Звиробий.

"Спецподразделение "Альфа" - это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации ", - отметили в "ЕС".