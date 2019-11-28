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Две депутатки пожаловались в прокуратуру на угрозы бывшего советника Скалецкой

Чумак в комитетах Рады сказал, что "бошки отобьет".

Две депутатки пожаловались в прокуратуру на угрозы бывшего советника Скалецкой
Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Депутаты Верховной Рады Александра Устинова и Ольга Стефанишина написали заявление в прокуратуру на бывшего советника министра здравоохранения Александра Чумака.

Об этом они сообщили в фейсбуке.

Депутаты требуют открыть уголовное производство по ст.14 ст.112 (подготовка к убийству) и ч.1 ст.346 (угроза убийством) за фразу "я им бошки отобью". Она была сказана Чумаком 27 ноября на заседании парламентского комитета здравоохранения, где обсуждался законопроект №2089 о снижении цен на лекарства в Украине. Ее авторы - Устинова и Стефанишина.

"Бывший работник (или до сих пор работник?) фармацевтической компании, который неизвестно что делает в зале комитета, сидя рядом с заместителем министра Андреем Семиволосом, указывает, что надо делать с авторами законопроекта (то есть мной и Александрой Устиновой). И дает команду дистрибьюторам и фармпроизводителям "валить" наш законопроект", – прокомментировала угрозы Чумака Стефанишина.

"Судя по последним событиям, угрозы жизни государственных деятелей расследуют очень придирчиво. И если такой шум делают словам Софии Федины и Маруси Зверобой, то к моему заявлению о преступлении точно не должно быть меньше внимания от правоохранителей", - говорится в ее фейсбуке.

Напомним, что Скалецкая решила уволить всех советников, потому что их заявления ассоциировали с ней как министром.

Чумак был советником Скалецкой с момента назначения Кабмина, а в октябре пресс-служба правительства после одного из заседаний даже по ошибке сообщила о его назначении заместителем министра.

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