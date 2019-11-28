"Слуга народа" сохранила рейтинг, полученный на выборах

За нее готовы голосовать почти 45% украинцев.

Рейтинг политической партии "Слуга народа" сейчас находится на уровне 44,8%.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 20-24 ноября 2019 года. Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,0%.

Президентскую партию поддерживают почти 45% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,6% - партию "Европейская Солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Напомним, что 21 июля на внеочередных выборах в Верховную Раду за "Слугу народа" проголосовали 43,16% избирателей. "Оппозиционная платформа" получила 13,05%, "Батьківщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%.