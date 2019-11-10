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"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства

"Но есть и консервативные моменты".

"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Фото: Анна Стешенко

"Слуга народа" решила отойти от идеологии чистого либертариантства.

Об этом сказал на брифинге в воскресенье новый лидер партии Александр Корниенко.

По его словам, либеральная модель экономики, которую хотела строить "Слуга народа", не имеет полной поддержки.

"Идеология у нас либертарианская. Будет ли она меняться? Будет дорабатываться. Либеральные идеи не всеми депутатами поддерживаются, надо искать какой-то компромисс между либеральными и социалистическими [идеями]", - сказал он.

При этом он отметил, что вопрос идеологии для партии в Украине узкоспециализирован.

"Если мы вспомним все партии власти - ну какая у них была идеология? Наша идеология точно связана с увеличением доступа человека к управлению страны, у нас человекоцентризм... Если смотреть по нашим решениям мы движемся к народовластию, в сторону увеличения возможностей для людей. Но есть и консервативные моменты, связанные с тем, что построить в Украине либерализм сразу сложно", - сказал он.

Напомним, в мае 2019 года идеолог партии Руслан Стефанчук назвал "Слугу народа" либертарианской. Но уже через несколько месяцев лидер партии Дмитрий Разумков сказал, что не согласен со Стефанчуком, потому что в социальной сфере пойти по пути либертарианства невозможно.

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