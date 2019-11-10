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Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко

Глава партии по уставу избирается на 4 года. 

Фото: Макс Требухов

Новым лидером партии "Слуга народа" в воскресенье, 10 ноября, стал народный депутат Александр Корниенко.

Как сообщает корреспондент LB.ua, он был единственным кандидатом, которого выдвинули на этот пост в ходе съезда, который проходит в концертно-выставочном центре "Парковый".

Перед голосованием Корниенко обратился к делегатам съезда. 

"Мы осуществили электоральную революцию вместе с президентом Зеленским. И это тоже заслуга партии... Но нам нужно двигаться дальше и перед нами стоят серьезные вызовы... На кону - судьба страны... Потеряем ли мы этот исторический шанс - зависит от нас... Власть - это не депозит, который приносит дивиденды, власть - это кредит, по которому мы ежедневно должны платить большие проценты", - заявил он. 

Фото: Макс Требухов

Корниенко отметил, что для него на посту главы партии приоритетом станет завершение партийного строительства, создание эффективных партийных связей для принятия решений, а также "перезагрузка власти на местном уровне". 

"Нам нельзя скатиться к забронзовению и бюрократизму партии... Закон про политические партии 2002 года, очевидно, что уже устарел. Поэтому у нас есть наработанные новые предложения... Партия должна стать инструментом, точкой сборки и точкой принятия решений", - сказал он.

Также Корниенко сообщил о создание "партийного хаба" на втором этаже офисного центра "Парковый", где будут обсуждаться все партийные вопросы. 

Депутат добавил, что "партия должна быть секси; знаете, чтобы возбуждать". Эта фраза очень понравилась участникам съезда и они ее сопроводили аплодисментами.

Корниенко избрали лидером партии единогласно.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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