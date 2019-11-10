У "Слуги народа" есть три кандидата на замену Яременко

"У нас тройка кандидатов потенциальных, но я не буду вам их называть".

У фракции "Слуга народа" в Верховной Раде есть три кандидата на должность председателя комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству вместо Богдана Яременко.

Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия после съезда "Слуги народа".

"У нас есть тройка кандидатов потенциальных, но я не буду вам их называть", - сказал он. По словам Арахамии, рассматриваются только кандидаты от "Слуги народа", а не из других фракций.

Решение по Яременко будет приниматься на заседании фракции в понедельник. Оно состоится около 18:30. По мнению Арахамии, он должен уйти с должности председателя международного комитета, но остаться его членом, так как имеет большой дипломатический опыт.

Напомним, 30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На следующий день Яременко обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.

1 ноября Яременко написал заявление без даты об увольнении с должности главы комитета Рады и пообещал дать ему ход, если решение об его отставке примет фракция партии "Слуга народа".