"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Альперина задержали в помещении САП
Альперина задержали в помещении САП
ГлавнаяПолитика

Президент Грузии отложила визит в Киев по просьбе украинской стороны

Визит Зурабишвили в Украину планировался на ноябрь текущего года.

Президент Грузии отложила визит в Киев по просьбе украинской стороны
Фото: EPA/UPG

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину перенесен на 2020 год.

Об этом 28 ноября сообщила администрация грузинского президента.

"В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии в Киев, однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год", - говорится в сообщении.

В администрации также прокомментировали сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский, который 16-17 декабря планирует посетить с визитом Баку, изначально якобы планировал посетить Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном.

Как заявляют в администрации президента Грузии, визит Зеленского в Тбилиси не планировался.

Президенты Грузии и Украины договорились осуществить в ближайшее время взаимные визиты на высшем уровне в сентябре в ходе встречи в Варшаве, где они находились в рамках участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: Интерфакс-Украина
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также