Пристайко: мы хотим Ruxit - чтобы Россия оставила Украину в покое

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об ожиданиях от встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, передают "Українськi Новини".

"Я даже придумал слово - Ruxit. Оно не имеет ничего общего с Brexit. Но это то, чего мы ожидаем: мы хотим, чтобы Россия оставила Украину (в покое). Это то, чего мы пытаемся достичь. Поможет ли эта встреча - увидим, мы надеемся", - сказал министр.

Пристайко сейчас находится в Лондоне с рабочим визитом для участия в конференции NATO Engages и встреч с министрами стран - членов и партнеров Альянса.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже (Франция). Это будет первый за три года саммит "нормандской четверки".

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что для завершения войны на Донбассе очень важен диалог с президентом РФ. 27 ноября Контактная группа в Минске отчиталась о выполнении всех задач перед "нормандской встречей".

Ранее, выступая в Европарламенте, украинский режиссер Олег Сенцов, который пять лет провел в российском плену, призвал политиков не верить Владимиру Путину и не договариваться с ним в обход Украины.