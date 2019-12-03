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Глава "Укравтодора" Кубраков и нардеп Кучер сложили депутатские полномочия

Оба нардепа состояли во фракции "Слуги народа".

Глава "Укравтодора" Кубраков и нардеп Кучер сложили депутатские полномочия
Александр Кубраков
Фото: facebook/Alexander Kubrakov

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Кубракова, который возглавляет "Укравтодор". 

За соответствующее постановление №2526 на заседании во вторник проголосовало 329 народных депутатов.

Как отмечается в постановлении Верховной Рады, полномочия прекращаются в связи с его личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Кубраков прекратил полномочия в связи с назначением его главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Ранее он был членом комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Также Кубраков являлся советником в IT-сфере мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме того, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата "СН" Алексея Кучера. 34-летний Кучер прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.

Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" - о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Национальной гвардии.

Напомним, Кубракова назначили возглавлять это ведомство 15 ноября 2019 года. По его словам, первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года.

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Источник: "Украинские новости"
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