Тимошенко озвучила манифест Штаба защиты земли

"Батькивщина" требует проведения референдума и снятия с рассмотрения всех земельных законопроектов.

Партия ВО "Батькивщина" требует проведения референдума о продаже земли сельскогохозяйственного назначения, а также снятия с рассмотрения всех земельных законопроектов.

Об этом заявила с трибуны парламента лидер партии Юлия Тимошенко, представляя Манифест Штаба защиты земли, который подписали представители организаций гражданского общества.

"Более 20 общественных организаций, профсоюзы и профессиональные объединения аграриев, за которыми стоят миллионы людей, подписали Манифест. Они считают, что распродажа земли угрожает национальной безопасности страны. Это не политическое решение, это - реальное преступление, которое требует расследования и наказания всех, кто стоит за этой аферой", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что "Батькивщина" поддерживает требования Штаба защиты украинской земли и призывает срочно снять с рассмотрения все земельные законопроекты и как можно быстрее провести референдум о недопустимости продажи земель сельхозназначения.

"Президент Зеленский сказал, что будет принимать решения на базе всенародного референдума. А сегодня, зная, что 73% граждан против распродажи земли, не выполняет свое обещание. Это заговор против украинского народа", - добавила Тимошенко.

Она призвала парламент заслушать представителей гражданских сообществ, "чтобы власть наконец поняла, что люди против распродажи украинской земли".

"Мы требуем заслушать общественных деятелей и прекратить аферу по распродаже украинской земли", - резюмировала лидер "Батькивщины".

Напомним, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Вскоре от него отказались в пользу законопроекта №2178-10, где прописан запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года с исключением для тех иностранных граждан, которые более трех лет работают на земле и платят налоги в украинский бюджет.