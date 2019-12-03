"Козирна карта" земельної реформи

На жаль, влада не розуміє, що потрібно торгувати не землею, а тим, що на ній вирощено. Адже справжня війна за продукти харчування в світі - ще попереду. За даними ООН, потреба в зернових до 2030 року зросте на 50%, а до 2050 — на всі 100% тому, що населення до середнини ХХІ століття збільшиться до 9,5 мільярда осіб.

Фото: allkharkov.ua

Ухвалення президентською монобільшістю закону про розпродаж землі – це та червона лінія, яку влада переступила всупереч інтересам людей. Керівники країни «переламали через коліно» не лише парламент, а й 75% наших людей: фермерів, аграріїв, малих і середніх сільгоспвиробників. Адже для України питання землі є не тільки і не стільки економічним, але й в більшості соціальним. На що зможуть розраховувати малі та середні сільгосптоваровиробники в умовах відсутності ефективної правоохоронної та судової систем, не маючи можливість отримати дешеві кредити без застави, залишені без потрібної державної підтримки.

Чому ж таким поспіхом приймається законопроект. Провладні депутати мотивують це тим, що земля вже продається та купляється. На мій погляд, тіньовий ринок потрібно викорінювати кримінальним кодексом, і проблеми з цим не буде.

Ми пропонували владі зробити поступовий перехід до правильної аграрної політики, пропонували свої напрацювання, які виписані в “Новому курсі”. Весь світ сьогодні робить ставку на аграрний сектор. І нашою “козирною картою” могло б стати розвиток тваринництва та садівництва, вирощування зернових та виробництво продуктів харчування. А підтримка сільських товаровиробників дала б надію, що вони будуть залишатись в Україні та розвивати сільські території. Але урядовцями вибраний інший шлях — підігравання міжнародним транснаціональним корпораціям, світовому банку.

А що ж ми вкладаємо в поняття — земельна реформа? Спочатку потрібно було створити потужний середній клас на селі легалізувавши понад 4 мільйона сімейних фермерських господарств. Дати їм підтримку, виростити і тоді вони зможуть повноцінно виступати як покупці сільськогосподарської землі. Сьогодні ж вони можуть лише продати землю. Купити їм немає за що, адже роками вони не отримували від держави жодної підтримки.

В минулому скликанні ми подали та навіть прийняли законопроект про сімейне фермерство. Але і досі ця проблема на державному рівні не вирішується...

На моє велике переконання, землею мають володіти люди, які на ній живуть та її обробляють. Земля не має бути об’єктом для спекуляцій.

Закон прийнято. За нього проголосували 240 депутатів. Норми в ньому — антинародні: продаж землі іноземцям, 210 тисяч гектарів в одні руки, ціна на гектар — мінімальна. Хоча всі розуміють, іноземці не стануть розвивати сільські території та створювати на них робочі місця. Оскільки їм це не вигідно і не потрібно! Коаліція обіцяє змінити норми цього закону до другого читання. Але, ми вже не раз бачили, як під час внесення правок до другого читання, для того аби догодити всім і залучити якомога більшу кількість людей до позитивного голосування, в законопроект можуть вносити лобістські норми. Ми зробимо все можливе, аби цього не сталось.

Наше переконання: українська земля має належати саме українському народу. Фермеру, малому та середньому сільгоспвиробнику. Тому, хто на ній працює, хто там живе, розвиває територію, платить податки в місцеву громаду! Так, продати землю можна. Але тільки один раз!