Против продажи земли выступило 73% украинцев, - опрос

Против продажи земли иностранцам выступило еще больше - 81% опрошенных.

Против введения продажи земель сельскохозяйственного назначения выступило 73% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Поддерживают данную инициативу лишь 19% украинцев, 8% - не определились.

По данным опроса, продажу земли иностранцам поддерживают 13% респондентов. Против этого выступило 81% опрошенных.

При этом 74% респондентов считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.

Опрос проводился с 28 сентября по 1 октября 2019 года. Всего было опрошено 2000 респондентов. Ошибка выборки составляет 2,2%.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что торговля землей станет возможной с 1 октября 2020 года.

По его словам, покупать землю сможет только украинский гражданин или украинская компания. Коммунальную и государственную землю будут продавать на публичных торгах. Нынешние арендаторы будут иметь первоочередное право на покупку своих участков.