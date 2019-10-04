60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса, - опрос

11% опрошенных сочли, что игорного бизнес нужно легализовать в без ограничений.

60% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" не поддерживают легализацию игорного бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Респондентам был задан вопрос, поддерживают ли они легализацию игорного бизнеса. 60% ответили отрицательно, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без ограничений.

Почти 50% опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, 25% - ставки в букмекерских конторах и казино (причем отношение к легализации казино улучшилось). Хуже отношение к легализации интернет казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).

25% опрошенных считают себя азартными людьми. Однако большинство (73%) азартными себя не считают. Более азартными являются мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.

Стоит отметить, что за последние два года количество респондентов, которые считают себя азартными, не изменилась, в то же время, отношение к азартным играм в Украине ухудшилось.

Так, 28% опрошенных положительно относятся к азартным играм, которые не предусматривают денежных ставок или выигрышей (в 2017 - 46%). Две трети - относятся отрицательно (в 2017 - 49%).

В то же время, только 10% положительно относятся к азартным играм на деньги, тогда как 85% - отрицательно. Более лояльное отношение среди азартных людей, прежде всего это касается мужчин младшего и среднего возраста, среди которых положительное отношение к азартным играм на деньги (16%) почти в три раза превышает аналогичный показатель среди женщин (6%).

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в какие-либо азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.

За последние два года количество респондентов, которые играли в игры на деньги почти не изменилось.

Почти половина азартных людей играли хотя бы раз в азартные игры на деньги в течение последних пяти лет, как правило, это мужчины среднего и младшего возраста с относительно высоким уровнем доходов.

Чаще всего они играли в лотереи (31%) и делали ставки в букмекерских конторах (29%). Четверть играли на игровых автоматах, столько же - в карты на деньги, каждый шестой - в интернет казино, каждый десятый - в казино.

Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%), треть - не верит организаторам таких игр.

Было опрошено две тысячи респондентов путем личного интервью формата face-to-face.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%. Опрос проводился с 27 по 30 сентября.

Напомним, в начале августа сообщалось, что Зеленский хочет легализовать азартные игры и работу казино в пятизвездочных отелях во имя развития туризма у Черного моря.

2 сентября сообщалось, что Зеленский поручил до декабря принять закон о легализации казино. Подать соответствующий законопроект нужно было до 1 октября.