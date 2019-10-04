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Балух рассказал, что "троллил оккупантов" украинским флагом

Ему угрожали из-за украинского флага еще до ареста.

Балух рассказал, что "троллил оккупантов" украинским флагом
Фото: Lb.ua

Освобожденный из РФ проукраинский крымский активист Владимир Балух рассказал, что повесив украинский флаг на своем доме в Крыму, он хотел «потроллить» российских оккупантов, которые захватили полуостров после 2014 года». Об этом Балух рассказал в эфире «Радио Крым.Реалии».

«Я ждал, когда вывесил флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне из селян с претензией и скажет:« Сними, ты вот нас провоцируешь». У меня было что ответить. Аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы ... Оказывается, что я провоцировал. Да на самом деле я их троллил, если говорить современным языком», - сказал Балух.

По его словам, такая его реакция была вызвана тем, что РФ позволила себе изменить границу другого государства "и прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует».

Балух также отметил, что еще до его ареста, ему угрожали из-за украинского флага.

Напомним, Владимир Балух после оккупации полуострова публично высказывался о том, что включение Крыма в состав России является незаконным. В знак протеста в марте 2014 он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого оккупационные власти полуострова стали преследовать его.

В августе 2017 года Раздольненский районный суд оккупированного Россией Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

В июле 2018 года тот же суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против Балуха возбудили из-за заявления начальника СИЗО в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который заявил, что Балух его избил.

Владимира Балуха 7 сентября освободили в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".

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