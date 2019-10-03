Освобожденному из российской заключения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову сделали еще одну операцию.

Об этом рассказала жена активиста Гульнара Бекирова, передает Укринформ.

"Сделали еще одну операцию, стентирование сосудов ног", - отметила Бекирова.

По ее словам, операция была нужна, потому что на состояние ее мужа, который имеет проблемы со здоровьем, повлияло пребывание в заключении.

Что касается психологического состояния, то, как отметила Бекирова, очень хорошо, что освобожденные из российского заключения украинцы могли находиться в больнице вместе с родными.

По словам Бекировой, психологическая травма у бывших политзаключенных очень глубокая. Но они обсуждали между собой, какие нужно предпринять шаги, чтобы быстрее вернуть всех других заключенных, какую помощь можно организовать для поддержки семей тех, кто до сих пор в российском плену.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе.

13 декабря Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца, затем эту меру неоднократно продлевали, несмотря на то, что он - инвалид I группы (ампутирована нога), больной сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.