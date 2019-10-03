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​Боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

Потерь среди украинских военных не было.

​Боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток
Фото: EPA/UPG

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов: четыре раза вблизи Новотроицкого, дважды неподалеку Водяного, а также у Новогнатовки, Березового, Павлополя, Пищевика и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов: трижды неподалеку Луганского, трижды вблизи Новолуганского, неподалеку Крымского, Орехово, в районе Золотого и неподалеку Троицкого.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сообщили в штабе ООС.

2 октября боевики 40 раз открывали огонь на Донбассе, трижды - в районе разведения сил возле Золотого. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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