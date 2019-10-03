Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
ГлавнаяОбществоЖизнь

Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов

За соответствующее решение проголосовало 238 депутатов.

Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов по предложению Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.

4 сентября Президент Владимир Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и о создании их открытого публичного реестра.

Согласно закону, наказание в виде принудительной химической кастрации заключалось в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.

Предполагалось, что принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.

Напомним, Верховная Рада направила на доработку в комитет закон о государственном финансировании "Пласта", который был принят 30 мая 2019 года и ветирован президентом Владимиром Зеленским 4 сентября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также