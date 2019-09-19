Запуск рынка земли запланирован на 1 октября 2020 года

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что торговля землей станет возможной с 1 октября 2020 года.

Об этом он сказал на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.

"Мы открываем рынок не сразу, потому что к этому нужно подготовиться. Честно говоря, мы думали сделать это с 1 июля следующего года, но потом проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что не слишком удачная идея делать это летом. Поэтому сейчас модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сообщил премьер-министр Украины.

По его словам, покупать землю сможет только украинский гражданин или украинская компания.

Коммунальную и государственную землю будут продавать на публичных торгах.

Нынешние арендаторы будут иметь первоочередное право на покупку своих участков.

Будут установлены антимонопольные лимиты 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны.

Для наведения порядка в Госземкадастре будет уволено руководство ведомства.

Гончарук рассчитывает, что в течение года существенно снизится стоимость кредитных ресурсов для желающих приобрести землю. "Я рассчитываю, что к следующему лету-осенью кредитование в гривне будет 11-12%", - сказал он.

"Но и это еще не все. Мы посмотрим, сколько будет стоить ресурс для большой компании, которая может залучать деньги из-за рубежа, оценим этот процент и предоставим на тех же условиях фермеру, малому и среднему хозяйству компенсацию ставки, чтобы вы могли конкурировать за землю", - сказал он.

По его словам, без выполнения этих условий рынок земли не может быть запущен.

Гончарук считает, что проведение земельной реформы добавит 2% к росту ВВП Украины.

"Для Украины ближайшие несколько лет будут очень непростыми. У нас сложная ситуация с переговорами с РФ о продлении [газового] транзита. На следующие два года нам необходимо отдать большую часть долгов, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов, представьте, под каким грузом мы сейчас находимся. Мир развивается очень быстро, и чтобы развиваться быстрее, не отставать, нам нужно быть смелыми. У нас нет права сохранять рудиментарные инструменты в 21 веке", - сказал премьер-министр.

Напомним, в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко в конце своей каденции поддержал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.